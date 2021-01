Phil Spector zostawił ogromny spadek. Kto odziedziczy fortunę?

Phil Spector był amerykańskim muzykiem, producentem muzycznym i autorem piosenek. Karierę rozpoczął pod koniec lat 50. jako wokalista i gitarzysta zespołu Teddy Bears. Na swoim koncie miał współpracę m.in. z The Beatles, Tiną Turner, Leonardem Cohenem czy The Ramones. John Lennon nazwał go "największym producentem muzycznym wszech czasów".