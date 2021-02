Phoebe Bridgers była w domu Marylina Mansona jako nastolatka. Ciąg dalszy afery

Do grona oskarżających go kobiet dołączyła też Phoebe Bridgers, która odwiedziła Mansona w jego posiadłości, gdy była nastolatką. Mająca obecnie 26 lat artystka podzieliła się swoimi niemiłymi wspomnieniami.

- Udałam się do domu Marylina Mansona wraz z przyjaciółką, kiedy byłam jeszcze nastolatką. Byłam jego wielką fanką. Jeden z pokoi w swoim mieszkaniu nazywał "pokojem gwałtu". Myślałam, że to tylko jego specyficzne poczucie humoru. Bardzo szybko przestałam być fanką. Stoję murem za każdym, kto go oskarża - wyznała Bridgers. - Wytwórnia o tym wie, zarząd wie, cały zespół wie. Teraz nagle wszyscy się dystansują i udają zaskoczonych. To strasznie żałosne - dodała.