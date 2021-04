Piasek wraca do formy po walce z COVID-19. Nagrał nowy filmik

Jeszcze niedawno Andrzej Piaseczny z trudem przemawiał do fanów ze szpitalnej sali, gdzie walczył z poważnymi skutkami zarażenia koronawirusem. Na szczęście najgorsze ma już za sobą i teraz powoli dochodzi do siebie w Górach Świętokrzyskich. Z okazji Wielkanocy nagrał nowy filmik, który skierował nie tylko do wyznawców Jezusa Zmartwychwstałego.

Andrzej Piaseczny złożył fanom świąteczne życzenia Źródło: AKPA