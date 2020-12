"Pięćdziesiąt twarzy Greya". Nowe zdjęcia Rozenek zachwyciły fanów

Nie da się ukryć, że każdym kolejnym zdjęciem Małgorzata Rozenek-Majdan udowadnia, jak bardzo rodzinną jest osobą . To nie praca i kariera są najważniejsze, ale najbliżsi i relacje z nimi. Celebrytka stara się jak najwięcej czasu poświęcić synom i ukochanemu.

Małgorzata Rozenek przypomina o swoich dietetycznych pudełkach

To właśnie zdjęcia z Radosławem Majdanem są najnowszymi postami gwiazdy. Natychmiast zwraca uwagę fakt, że małżeństwo ma na sobie maski. Rozenek zdradza w poście, że nie są one częścią stylizacji przygotowywanej na bal maskowy, o którym teraz można jedynie pomarzyć z powodu sytuacji pandemicznej kraju.

"Kiedy wiesz, że jedyny bal maskowy na jaki pójdziesz w najbliższym czasie, to ten w domu w maskach regeneracyjnych. Wyobraźcie sobie minę Radzia, kiedy zorientował się, że to jest właśnie ten bal, o którym mu mówiłam" – napisała w pierwszym poście.

Z kolei drugie zdjęcie Rozenek opatrzyła wymownym opisem: "Mr Grey of Mine", co jest nawiązaniem do postaci Christiana Greya z trylogii powieściowej E.L. James, która doczekała się też popularnych adaptacji filmowych.