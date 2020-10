Piękne słowa idola młodych Polaków. "Koniec jest bliżej niż dalej"

"Duma mnie rozpiera, gdy widzę, co dzieje się w Polsce" – pisze Taco Hemingway w odezwie do protestujących, którzy wyszli na ulice polskich miast. Raper pokazał, co to znaczy odpowiedzialność.

Taco Hemingway (East News, Fot: PAWEL SKRABA, REPORTER)