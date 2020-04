Piękny gest Magdy Gessler. Przekazała ciasta domom dziecka

"Wesołych Świąt! Tego życzymy sobie wszyscy… nasza ekipa wpadła na pomysł, aby w tym trudnym okresie pandemii tej wesołości trochę dopomóc. Podwinęliśmy wiec rękawy i z kuchni Schronisko Smaków Magda Gessler niesione naszą wdzięcznością zaczęły wyfruwać pachnące świąteczne mazurki. Poleciały do domów dziecka w Zakopanem, Wróblówce, Dursztynie. Do zakopiańskich księży i sióstr opiekujących się kuchnią św. brata Alberta. Nie zapomnieliśmy o tych, którzy pilnują naszego zdrowia, porządku i bezpieczeństwa, więc mazurki wylądowały u ratowników TOPR, w centrali i u ekipy śmigłowca, u strażaków komend powiatowych w Zakopanem, Nowym Targu, u zakopiańskich i bukowiańskich policjantów, w placówce Straży Granicznej w Zakopanem, u dzielnych zapracowanych ratowników medycznych pod Giewontem i w stolicy Podhala i w wielu innych miejscach… Wyobraźcie sobie, że w sumie wczoraj nad Podhalem przeleciało ponad 400 mazurków! Bardzo się cieszymy! trafiły one w dobre ręce i tym małym gestem mogliśmy sprawić uśmiech na Waszych twarzach, radość w sercach. Już wiemy, że dzięki wam nasze święta będą bardzo wesołe" - napisała Gessler na Facebooku.