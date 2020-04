Magda Gessler otworzyła sklep internetowy z żywnością. Złożyłam w nim zamówienie

Na kuriera czekałam dosyć długo, bo ponad tydzień. Nie wiem, czy to związane z pandemią, czy z kwestiami organizacyjnymi. W każdym razie nie dostałam żadnej informacji, że czas wysyłki może się wydłużyć. Kiedy wysłałam zapytanie, co dzieje się z produktami, które zamówiłam, nie otrzymałam odpowiedzi. Natomiast dwa dni później zadzwoniła do mnie pani z obsługi z informacją, że nie mają na stanie serów przekąskowych, ale w zamian może mi zaproponować coś innego. Zdecydowałam się na oscypki.

Ostatnim produktem, który zamówiłam był syrop z czarnego bzu, który można dodawać do wody lub herbaty. Niestety, skład pozostawia wiele do życzenia. 50% to czarny bez, a 50% cukier! Magda Gessler zachwala, że to tylko dwa składniki i produkt jest doskonały. Nie do końca. W aptece, czy sklepach z ekologiczną żywnością można kupić syropu z bzu, w których składzie jest 100% soku z bzu. W pierwszej z brzegu aptece internetowej cena za 500 ml to ok. 15 zł. W innych sklepach można znaleźć ten produkt w proporcjach też nieco lepszych niż u restauratorki, np. 80% wyciskany sok z bzu i 20% cukier.