Piękny gest Osieckiej. Olbrychski jest jej wdzięczny od dziś

- Jak byłam z Danielem Olbrychskim, a Agnieszka już była żoną Daniela Passenta, to między sobą nazywałyśmy ich czarny Daniel i biały Daniel. Żeby nie było nieporozumień. Agnieszka miała specyficzny gust – uważała, że facet powinien mieć okulary, bo to znaczy, że czyta, powinien być chudy i mieć katar. Żeby się mogła nim opiekować. A najlepiej, żeby zwracał się do niej w stylu: "Skocz na Kaukaz, kup mi paczkę papierosów". To ją kręciło. Oczywiście, to były żarty. Ale szczęśliwa miłość nie była dla Agnieszki interesująca. Dom, dziecko, pieluchy, zupki – to ją nudziło - zdradziła Rodowicz.