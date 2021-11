Pierwszy mąż Urszuli zmarł 20 lat temu. Kim był Stanisław Zybowski?

Muzyk, który był starszy od swojej partnerki o siedem lat, był dość dobrze znany na polskiej scenie muzycznej przynajmniej od lat 70. To wtedy zaczął grać w założonym we Wrocławiu zespole Crash. Gdy grupa rozpadła się w 1985 r., Zybowski dołączył na trzy lata do Budki Suflera. Oprócz tego współpracował także z Grzegorzem Cichowskim na albumie Obywatel G. C. "Stan strachu" czy Johnem Porterem.