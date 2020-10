Pierwszy post Gardias po wyjściu ze szpitala. "I znów się dzisiaj poryczałam"

W poniedziałek wieczorem Dorota Gardias dała do zrozumienia, że jest już w domu. Kilka godzin potem na jej Intagramie pojawił się filmik, który doprowadził ją do łez. O co chodzi?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dorota Gardias tydzień temu trafiła do szpitala (ONS.pl)