Piosenka o pogrzebie na płycie Machalicy. "To taki testament Piotra"

Agata Młynarska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o muzycznej działalności Piotra Machalicy. Dziennikarka opowiedziała również o przyjaźni aktora z jej ojcem, Wojciechem Młynarskim.

Piotr Machalica zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Informację o śmierci gwiazdy przekazała Krystyna Janda. Kiedy Agata Młynarska dowiedziała się o tym, opublikowała obszerny wpis na swoim instagramowym profilu. Dziennikarka pożegnała się w nim z Piotrem Machalicą.

Teraz gwiazda udzieliła wywiadu "Faktowi", w którym opowiedziała o "muzycznym testamencie" Piotra Machalicy. Okazało się, że na ostatniej płycie aktora pojawiła się piosenka o pogrzebie. "W kontekście jego nagłej śmierci jest to niezwykle przejmujące, to, że na swą ostatnią płytę wybrał właśnie ten utwór" - przyznała Agata Młynarska.

Agata Młynarska opowiada o muzycznym testamencie Piotra Machalicy

- Razem z tatą byli rosłymi, wielkimi facetami, podobnie się ubierali, nosili kowbojskie kapelusze, obaj mieli też amerykańską kurtkę wojskową. Ta kurtka symbolizowała przynależność do tego co Amerykanie nazywają wolnością, to był dla nich symbol wolności. Bo wtedy w Polsce mogliśmy tylko o niej pomarzyć - zdadziła gwiazda.

Piotr Machalica w 2019 r. nagrał płytę z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Zanim jednak to zrobił, zwrócił się w tej sprawie do Agaty Młynarskiej. - Gdy Piotr wpadł na pomysł, że chce nagrać płytę z piosenkami taty, długo o tym rozmawialiśmy. Tak powstała jego ostatnia płyta "Mój ulubiony Młynarski". Uważał, że wszystko, co można powiedzieć o świecie, jest zawarte w piosenkach, które napisał tata i w jego tłumaczeniach takich wielkich jak Brassens czy Okudżawa. One dawały mu ukojenie - wyznaje.

Na płycie pojawiła się piosenka zatytułowana "Niegdysiejszy pogrzeb". - Piotr genialnie i z dystansem ją zaśpiewał. W kontekście jego nagłej śmierci jest to niezwykle przejmujące, to, że na swą ostatnią płytę wybrał właśnie ten utwór. Ta płyta to taki testament Piotra - dodała Agata.

Zobacz także: Agata Młynarska: "Wszystkim rozwodzącym się życzę, aby nie dewastowali swojego życia"