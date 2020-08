Piosenkarz zgubił się na własnej posesji. Trzeba było wzywać policję

Kane Brown to 26-letni autor takich hitów jak "Heaven", "What Ifs" i ostatnio wydanego "Cool Again" (z Nellym na featuringu). Piosenkarz przyznał się w mediach społecznościowych do niecodziennej przygody, która skończyła się dla niego interwencją policji. A wszystko przez zwykły spacer po nowej posesji.