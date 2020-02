Piotr Fronczewski musi poddać się operacji. Poprosił o przerwę w teatrze

Piotr Fronczewski skorzystał z przerwy na planie serialu "W rytmie serca" i poprosił o zdjęcie z afisza spektaklu ze swoim udziałem. Ten czas wykorzysta na operację i rehabilitację.

Do niedawna Piotr Fronczewski bagatelizował oznaki pogarszającego się stanu zdrowia. W 2018 jego rodzina i fani przeżywali chwile grozy, gdy okazało się, że aktor ma problemy z sercem i potrzebna jest operacja. Fronczewski do wszystkiego podchodził na luzie do czasu, gdy lekarze powiedzieli, że zgłosił się do nich w ostatniej chwili.

Od tamtej momentu gwiazdor znacznie większą uwagę przykłada do zdrowia i odpoczynku.

- Miałem dłuższą przerwę, która trochę wynikała z potrzeby wyciszenia. Przystanek samotność na żądanie jest bardzo dobrym pomysłem, jeśli właśnie jest na żądanie. Ale uprawiam taki zawód, który nie pozwala odpocząć. Jeśli tylko człowieka chcą, potrzebują i zapraszają, to chce się grać do końca. To uzależnia - powiedział w jednym z wywiadów Fronczewski.