Jest w złym stanie? Piotr Fronczewski zabrał głos w sprawie

W ubiegłym roku przed marcowym lockdownem aktor poddał się operacji biodra. Po zabiegu konieczna była rehabilitacja, którą aktor był zmuszony przerwać przez pandemię koronawirusa. Niedawno media znowu obiegła informacja o złym stanie zdrowia Piotra Fronczewskiego. Według tych doniesień gwiazda musi poddać się kolejnej operacji. Tym razem "naprawy" wymaga drugie biodro. Aktor jednak nie chciał iść do szpitala ze względu na pandemię.

Piotr Fronczewski o swoim stanie zdrowia i przebytej operacji

W rozmowie z portalem Plejada Piotr Fronczewski zdementował te plotki. Okazało się, że aktor czuje się świetnie. - To są jakieś zupełnie abstrakcyjne, parodyjne konfabulacje. Nie ma w tym cienia prawdy, to wszystko jest jakimś bełkotem - powiedział ze śmiechem. Aktor został również zapytany o to, jak się czuje. - Czuję się tak jak wszyscy w tej pięknej rzeczywistości. Na razie jakoś się trzymam. Resztką wyobraźni, że tak można powiedzieć - stwierdził.