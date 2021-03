Zdradził finał tego sporu. "Tak się czasem zdarza przy gorących głowach"

Konflikt Katarzyny Skrzyneckiej i Bartka Kasprzykowskiego rozgorzał niedawno w sieci po występie w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" żony aktora, Tamary Arciuch. Dawna gwiazda serialu "Niania" jest jedną z uczestniczek 14. edycji muzycznego show Polsatu, które przed laty wygrał jej mąż. Poszło o zbyt niską, zdaniem Kasprzykowskiego (który był kiedyś jurorem w programie), ocenę wokalnych umiejętności jego ukochanej. Od słowa do słowa i między dawnymi kolegami z programu zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Do całej sprawy w rozmowie z serwisem Plejada odniósł się Piotr Gąsowski. Gospodarz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" podkreślał, że takie sytuacje należą do rzadkości.