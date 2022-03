Piotr Gąsowski ma rodzinę na Wschodzie. Apeluje do Rosjan

"Narodzie rosyjski... Nie wierz w to, co ci mówi się w telewizji, radiu, w internecie, w te wszystkie propagandowe bzdury! To wasze wojska zaatakowały i wkroczyły na Ukrainę! To jest twój prezydent, a twoja armia postanowiła zniszczyć twoich, moich krewnych! Nikt nie zaprosił cię na Ukrainę z bronią! Nikt cię nie zaatakował! To wy, obywatele rosyjscy, będziecie musieli z tym żyć! Z tym koszmarem! I żal mi tych obywateli Rosji, dla których to, co dzieje się na Ukrainie, jest hańbą i gwałtem!" - napisał aktor w cyrylicy.