Piotr Gąsowski wzruszającym wpisem pożegnał Andrzeja Strzeleckiego

"Jędruś! Strzelec! To nie tak miało przecież być... Mieliśmy jeszcze tyle spraw do omówienia, tyle pomysłów do zrealizowania, tyle wspólnych herbat do wypicia... Miałeś chociaż raz ze mną przegrać w golfa..." - czytamy w pożegnalnym wpisie Piotra Gąsowskiego.