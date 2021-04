Piotr Gawron-Jedlikowski jako Magda Narożna w "Twoja twarz brzmi znajomo"

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to popularny program muzyczny z udziałem gwiazd, który bawi widzów Polsatu od prawie 7 lat. Na początku marca ruszyła 14. edycja. Polska wersja show bazującego na hiszpańskim "Your Face Sounds Familiar" powróciła na antenę Polsatu, ale zamiast w sobotę jest nadawana w piątek. Zmianie uległa też godzina emisji, gdyż " Twoja Twarz Brzmi Znajomo " rozpoczyna się już o godz. 20.

W szóstym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" największą furorę zrobi Piotr Gawron-Jedlikowski, który wystąpi na scenie z zespołem Piękni i Młodzi, wykonując utwór "Ona jest taka cudowna". To dość wyjątkowy moment w historii programu, kiedy jeden z uczestników wciela się w innego zawodnika z tej samej edycji.

Piotr Gawron-Jedlikowski odwzorował występ zespołu Piękni i Młodzi z ostatniego sylwestra w Polsacie i wystąpił w oryginalnej sukience Magdy z tamtego wieczoru. - Tak rozkręciliście tutaj imprezę, że Małgorzata Walewska bawiąca się do disco polo, to jest ostateczna pochwała, chyba nie ma co więcej tutaj mówić - podsumował Adam Strycharczuk.