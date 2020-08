Piotr i Agnieszka Woźniak-Starakowie: głośne zaręczyny, życie jak z bajki i tragiczny koniec

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak poznali się w 2014 roku na Balu Fundacji TVN. Ona była gwiazdą numer 1 stacji, on już wtedy był znanym producentem, do kin wchodzili jego "Bogowie". Wysoka piękność od razu zawróciła mu w głowie. A miał swój typ, wcześniej spotykał się z Natalią Klimas i Alicją Bachledą-Curuś.

W rozmowie z magazynem "Viva!" wspominała potem:

- To wydarzyło się niespodziewanie, po prostu poczuliśmy, że jesteśmy do siebie bardzo podobni, że doskonale się rozumiemy. Nikt z nas tego chyba nie oczekiwał, życie nas zaskoczyło. To był splot różnych spotkań. I duża determinacja mojego męża, którą mnie uwiódł absolutnie, bo nigdy w życiu nie spotkałam tak zdeterminowanego i odważnego mężczyzny.