Piotr Kraśko porównał syna do Elżbiety II. Łączy ich wspólna pasja

Piotr Kraśko opublikował zdjęcie syna Aleksandra, gdy w wieku 4 lat miał okazję jeździć konno. Chłopiec ewidentnie jest podekscytowany jazdą, ale też skupiony, by jeździć dobrze. Publikując to zdjęcie, dziennikarz porównał syna do Elżbiety II, ponieważ niedawno do sieci trafiły zdjęcia królowej również jeżdżącej konno.