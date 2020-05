Piotr Kraśko o odejściu Marka Niedźwieckiego z Trójki: "Jest większy niż całe radio"

Decyzji Niedźwieckiego broni Piotr Kraśko, który przed laty prowadził z nim specjalne wydanie "Wiadomości" na 50-lecie istnienia Trójki. "Trochę jak zdjecie z zaświatów, prawda? Niemal dokładnie 8 lat temu, by uczcić 50 lat istnienia Trójki - "pewien" program informacyjny poprowadziliśmy razem z człowiekiem-legendą dla tak wielu z nas. Na jego Liście Przebojów po prostu się wychowaliśmy. Do głowy by nikomu nie przyszło, że znajdą się ludzie gotowi dopisać do tej historii taki rozdział" - napisał w poście na Instagramie, dołączając zdjęcie z tamtego wydania serwisu.