Piotr Kraśko nie może dokończyć domu. Zarabia miesięcznie bajońską sumę

Teraz tabloid donosi, że choć minęły kolejne miesiące, dom Piotra Kraśki wciąż nie został ukończony. Choć pojawiły się piętro i dach, to wciąż nie można w nim mieszkać. Odpowiadać za to może fakt, że z uwagi na pandemię, niedobór surowców, wojnę w Ukrainie i inflację ceny materiałów budowalnych są obecnie bardzo wysokie. Przykładowo płyty OSB zdrożały o 63 proc., izolacje termiczne o 57 proc., ściany i kominy o 23 proc. Jak donosi Money.pl, obecnie koszt wybudowania domu i doprowadzenia go do stanu deweloperskiego będzie nawet o 40 proc. większy niż dwa lata temu.