Piotr Kupicha zaśpiewa w Sopocie. Wspomina machlojki festiwalowe

- Koncert za koncertem, rzadko bywałem w domu. Istny rollercoaster! (...) Niestety, odbiło się to na moim życiu prywatnym i skończyło rozwodem. To było dla mnie jak kubeł zimnej wody - opowiada wokalista, nawiązując do rozstania z pierwszą żoną, Agatą.