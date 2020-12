Piotr Machalica zrezygnował z serialu TVN. Decyzję podjął w ostatniej chwili

Tabloid dotarł do bardziej szczegółowych doniesień. Wynika z nich, że wzięły górę sprawy osobiste. Chciał poświęcić więcej czasu rodzinie, a w szczególności żonie Aleksandrze , z którą w połowie września wziął ślub.

To będą dla nich pierwsze takie święta

Zaskoczeni producenci musieli natychmiast znaleźć zastępstwo i udało się to zrobić. Machalicę zastąpi Andrzej Zieliński.

– Decyzja pana Piotra była dla wszystkich zaskoczeniem. Po tym jak zrezygnował, zdecydowaliśmy, że zastąpi go Andrzej Zieliński, którego widzowie znają z „Na dobre i na złe” – mówi źródło "SE".

W niedawnym wywiadzie dla magazynu "Viva!" Machalica podkreślał, że żona jest dla niego bardzo ważna. – Ja nie zakochałem się w Oli, ja ją pokochałem. To jest zasadnicza różnica: zakochać się, a pokochać kogoś. Pokochać, czyli poznać kogoś. Zabrzmi to górnolotnie, znowu, ale co tam – pokochać, czyli być ze sobą w dobrych i złych chwilach. W życiu dopadają nas różne sytuacje, na które nie jesteśmy przygotowani. Nie przetrwamy ich, jeżeli z drugiej strony nie możemy liczyć na pomoc, akceptację i wsparcie - powiedział.