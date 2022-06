Piotr Stramowski w porę się opamiętał. "Mogłem stracić więcej, niż mi się wydawało"

Wygląda jednak na to, że ten sukces ma swoją cenę. W przypadku 34-letniego aktora najwyraźniej bardzo wysoką. Stramowski zamieścił ostatnio na Instagramie wyjątkowo szczery wpis, w którym rozlicza się z sobą samym. Aktor daje do zrozumienia, że zatracił się w pogoni za karierą, tracąc z oczu to, co naprawdę ważne.