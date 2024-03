Piotr Stramowski wspomina związek z Warnke. "Był taki moment, że Kaśka walnęła mnie w łeb"

- Nagle jestem w innej rzeczywistości. Jestem gdzie indziej. Wtedy, gdy marzysz o tej karierze - bo marzyłem, by trafić do mas osób, zagrać super bohatera - oni ci to dają, i ty to łykasz jak pelikan po prostu, to ci trochę odwala. Znaczy mi... Z tego podniecenia, tego sukcesu. Jeszcze nie patrzysz na to obiektywnie, tylko przez pryzmat tego swojego sukcesu. Nie da się odkleić od tego sukcesu, bo ty jesteś tym sukcesem. Wszyscy na ciebie patrzą, ludzie zmieniają do ciebie stosunek, na ulicy cię zahaczają, chcą z tobą zdjęcia... To jest strasznie dużo - powiedział Stramowski w podcaście "Imponderabilia".