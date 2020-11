Piotr Strojnowski nie żyje. Lider grupy Daab miał 62 lata

Członka zespołu Daab pożegnał również senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza. "Zmarł Piotr Strojnowski. Autor słów do przepięknego utworu »Ogrodu serce« zespołu Daab. Słowa napisał na świnoujskiej Famie jako wiersz, list do dziewczyny, Justyny, w której się zakochał. Jednak nie miał odwagi go jej wtedy dać. Po roku, gdy koledzy z potrzebowali tekstu do melodii, przekazał im tekst..." - czytamy.