Piotr Szczepanik nie żyje. Jego przeboje zapamiętamy na zawsze

W dniu jego śmierci w rozgłośniach radiowych rozbrzmiewa jego największy przebój "Żółte kalendarze". Mało kto wie, że początkowo wcale nie przypadł do gustu kompozytorowi muzyki do utworu, którym jest Andrzej Korzyński (skomponował także muzykę do takich przebojów jak "Kochać", "Motylem jestem" czy "King Bruce Lee karate mistrz").