Kolejna awantura wisi w powietrzu. Wszystko przez zakup Żyły

Choć Żyła jest już dawno po rozwodzie, wciąż toczy wojnę z byłym mężem. I to głównie wirtualnie. Celebrytka co rusz komentuje zachowanie Piotra i wbija mu kolejne szpile - a to w komentarzu pod zdjęciem, a to znów za pośrednictwem relacji na InstaStory. Tym, co szczególnie ją rozjusza, jest temat dzieci. Według niej, skoczkowi daleko do wzorowego ojca i przede wszystkim płaci za niskie alimenty .

Justyna Żyła mierzy się z hejtem: "Staram się tym nie przejmować"

- Naprawdę mi to nic nie robi, bo jedynie, jaką krytykę mogę przyjąć, to od osób mi najbliższych. Reszta mnie w ogóle nie dotyka. Więc jedyne co, to tworzyłam Instagrama już bardzo dawno temu. I nie pozwolę sobie, żeby ktoś tam mnie obrażał i zamieszczał treści, których ja nie chcę. Więc jeżeli komuś nie pasuje to, co zamieszczam, to po prostu mnie nie obserwujcie. Bądźmy dla siebie mili, a nie takim jadem... Bo ten jad w końcu was wykończy! Po co? - broniła się na InstaStory Marcelina Ziętek, dziewczyna skoczka.