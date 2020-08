Justyna Żyła nie zostawiła na Piotrze suchej nitki. "Zabierasz dzieciom pieniądze"

Justyna Żyła rozwiodła się z Piotrem, skoczkiem narciarskim, w listopadzie 2018 r. Rozgłos, jaki nadała sprawie, szybko zrobił z niej celebrytkę. Była jedną z uczestniczek ostatniej edycji show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Prowadziła program “Pierzemy brudy do czysta” na kanale Active Family. Wzięła udział w sesji dla "Playboya". Na Instagramie obserwuje ją ponad 80 tys. osób, z którymi dzieli się zdjęciami i informacjami z życia prywatnego. A co jakiś czas uderza tam w byłego męża.

"Szanowny ex mąż mógłby oprócz głupawych uśmiechów i chwalenia się, jak wspaniałe chwile przeżywa na zabawach, przypomnieć sobie, że ma również dorastające dzieci, że ma syna, który niedługo stanie się dorosłym mężczyzną. Że posiadanie dzieci to nie tylko, pożal się Boże, marnej kwoty alimenty, które nie są żadną łaską, a obowiązkiem każdego ojca, który porzuca rodzinę" – zaczęła swoją tyradę Justyna Żyła.

"Drogi ex mężu , życzę Ci, abyś czytając to usiadł i zastanowił się, jak bardzo krzywdzisz swoje dzieci , jak ośmieszasz rodzinę, która kiedyś miałeś , jak na poczet konkubiny zapominasz, że dzieci to nie meble, które tylko od czasu do czasu wytrzesz z kurzu" – kontynuowała Justyna Żyła.