Play pokazał już świąteczne reklamy z Kurdej-Szatan. Nie wszystkim się to podoba

Mimo przeprosin, aktorka musi mierzyć się z konsekwencjami. Jacek Kurski osobiście zakomunikował, że nie ma co liczyć na angaż w TVP. Oznacza to też, że widzowie nie zobaczą jej już w "M jak miłość". Scenarzyści ponoć i tak prowadzili jej wątek do wygaszenia.