Plotkowano o jej pracy. Wiadomo, co z udziałem w "M jak Miłość"

Barbara Kurdej-Szatan urodziła we wrześniu. Minęły dopiero 4 miesiące z małym Henrykiem, a już zaczęły się pojawiać plotki na temat tego, że aktorka nie wróci na plan "M jak Miłość". Ba, plotkowano nawet, że Kurdej-Szatan na zawsze pożegna się z rolą w popularnym serialu. Dochodziły też do tego kwestie światopoglądowe. Kurdej-Szatan zaangażowała się w Strajk Kobiet i wypowiadała się otwarcie na temat ograniczenia kobietom dostępu do aborcji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.