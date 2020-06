Po 10 latach rozwodzi się z mężem. Przypadkiem wyszła na jaw choroba ojca

Lidia Kopania to piosenkarka, o której swego czasu było głośno w kontekście występu na Eurowizji. Co prawda reprezentowała Polskę w 2009 r. na arenie międzynarodowej, ale zaskarbiła sobie sympatię wielu widzów. Niestety teraz więcej niż o jej karierze muzycznej pisze się o życiu prywatnym. Kopania zdradziła ostatnio, że rozwodzi się z partnerem. Zdecydowała się to publicznie komentować.

- Byłam mężatką i bardzo kochałam męża. No, ale nie udało się. Jest to trudne, ale Igor ma piękny charakter i jesteśmy w bardzo dobrej relacji. Staramy się porozumieć pomimo tej przykrej sytuacji. I dla niego jest to przykre i dla mnie. Staramy się dbać o to, aby zawsze ta relacja gdzieś tam była dobra i ciepła – mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.