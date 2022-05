Znikają. Zastąpił ich inny aktor

Po wulgarnym wpisie aktorki na temat funkcjonariuszy Straży Granicznej jej kariera zachwiała się w posadach. Zniknęła z anteny TVP oraz na jakiś czas z reklam popularnej sieci telekomunikacyjnej. Reklamy pojawiały się rzadziej, by w końcu całkiem zniknąć z tv. - Ja nie mogę się wypowiadać za firmę Play, ale to nie jest tak, że mnie nie ma, bo byłam w reklamie WOŚP-u. Nie wiem, jakie oni mają plany dalej. Minęło 10 lat i wiem, że mają tam burzę mózgów tak ogólnie - wyznała w rozmowie z Jastrząb Post na początku roku. Mówiło się, że firma znalazła za Kurdej-Szatan zastępstwo, że pojawił się nowy aktor, który do tej pory jedynie migał na ekranach telewizorów.