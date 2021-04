Po pogrzebie Krawczyka ruszyły spekulacje. Kukulska stanowczo reaguje

"To ja. Naczelna cierpiętnica RP. Wklejona w martyrologię mojej rodziny i wszelkich osób, które się z nią znały. Bo taką 'gębę' próbują mi dorobić brukowce, Ci którzy te brukowce cytują w portalach plotkarskich aż do komentujących, którzy łykają to gładko. Właśnie jestem po lekturze 'Na żywo', którego okładka ze mną przyciągnęła mój wzrok na stacji benzynowej tytułem - 'Spłaci mu swój dług'. Długów nie lubię i o żadnym nie wiem. Kupiłam. Czytam. Sugerowany wierzyciel to 'wujo' jak pisze redakcja Krzysztof Krawczyk. Opis naszych relacji mocno podkoloryzowany. Nawet tych z przeszłości" - pisze stanowczo.