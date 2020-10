Po wielkim sukcesie zniknęła. Sieklucka w końcu zdradziła dlaczego

Anna Maria Sieklucka zapowiadana była jako aktorskie objawienie 2020 roku. Młodą aktorkę obsadzono w końcu w jednym z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat. Blanka Lipińska, autorka książki "365 dni", zdecydowała, by w ekranizacji jej dzieła to właśnie Sieklucka zagrała główną rolę. Tak właśnie się stało, a dzięki temu stawiająca pierwsze kroki w branży kobieta mogła zaistnieć.

I choć opinie faktycznie były różne, Anna Maria Sieklucka może śmiało stwierdzić, że odniosła olbrzymi sukces. Główna rola w filmie na tyle głośnym, że mówiono o nim niemal na całym świecie tuż po tym, jak udostępniono go na platformie Netflix. I chociaż młoda aktorka mogła korzystać ze świeżo zdobytej sławy, ta nagle zniknęła. Nie pokazywała się na branżowych imprezach, nie udzielała wielu wywiadów, nie pozowała na ściankach. Co się z nią stało?

"Nie zostałam odrzucona przez show-biznes. Świadomie wybrałam drogę daleką od medialnego szumu i plotek, bo kreowanie swojego wizerunku za pomocą fake newsów nie jest mi do niczego potrzebne. Nie pasuję do tego światka, bo nie daję sobie w kaszę dmuchać. Jako kobieta i aktorka wyraźnie stawiam granice. Wolę opowiadać o swojej pracy niż o życiu prywatnym. Może dlatego po premierze nie dostałam zbyt wielu zaproszeń na wywiady czy kolejne sesje do magazynów. Albo wśród dziennikarzy mam złą sławę" - mówiła Anna Maria Sieklucka dla magazynu "Party".