Pochwaliła się nową fryzurą. Chce wrócić do naturalnego koloru

Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. "Perfekcyjna" chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym i zawodowym. Gwiazda często nagrywa również InstaStory, na którym opowiada fanom, co przeżyła i jak się czuje danego dnia.

Tym razem celebrytka udała się do fryzjera. Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym kolorem włosów i przyznała, że chce powoli wracać do swojego naturalnego odcienia. Co jeszcze zdradziła gwiazda?