Podsiadło idzie na rekord. Przy okazji pokazał, jak mieszka

Jeśli jeszcze nie obejrzeliście ani jednego filmiku z akcji #hot16challenge2 to musicie wiedzieć, że wiele dobra was omija. "Beef z koronawirusem" polega na tym, że artyści różnej maści piszą tekst na 16 wersów, odśpiewują to do dowolnego beatu i nominują kolejne osoby, by zrobiły to samo. Na odpowiedź mają 72 godziny. Wideo nominowanego do akcji Podsiadło to hit.