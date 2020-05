"System został właśnie rozwalony". Margaret rapuje i pokazuje swoje mieszkanie

To wyzwanie to prawdziwe złoto. Na pewno słyszeliście o #hot16challenge2. Muzycy rzucają sobie wyzwania, by nominowana osoba w 72 godziny napisała 16 wersów, które będzie rapowała przed mikrofonem. Obowiązuje freestyle, a uznanie internautów zbierają ci, którzy wykażą się największą fantazją. Najważniejszy jest jednak powód, dla którego to robią. Chodzi w końcu o zbieranie pieniędzy na szpitale.