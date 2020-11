Pogrzeb Dariusza Gnatowskiego. Ksiądz wygłosił piękne kazanie

Dariusz Gnatowski zmarł 20 października. Miał 59 lat. Przed śmiercią trafił do jednego z krakowskich szpitali z silną niewydolnością oddechową. Po jego śmierci okazało się, że miał koronawirusa. Od lat zmagał się też z cukrzycą.

Podczas ostatniego pożegnania ksiądz odprawiający mszę pogrzebową odnosił się do osobistych wspomnień z Dariuszem Gnatowskim.

- Darek dzwonił kiedyś i zapytał mnie, czy wiem coś o grzechach głównych, potrzebował tego do pracy. Zadawał wtedy proste pytania, na które nie miałem zupełnie odpowiedzi. Dużo się uśmiechał, jak to on - wspominał duchowny.