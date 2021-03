Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego. Aktora pożegnał tłum żałobników

Krzysztof Kowalewski, który od wielu lat zmagał się z cukrzycą i chorobami serca, zmarł 6 lutego 2021 r. Miał 83 lata. Każdy bez wyjątku wspominał go jako życzliwego, niezwykle skromnego i ciepłego człowieka. Fani jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów do dziś nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Wielu z nich chciało go pożegnać i uczestniczyć w pogrzebie, ale data pochówku była nieustannie przekładana. Powód? Syn artysty chciał pojawić się na uroczystości, ale na co dzień mieszka w Los Angeles. Jak sam przyznał w rozmowie z "Super Expressem", "w czasie pandemii obywatele USA nie są wpuszczani do Polski".