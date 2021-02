Pogrzeb Kowalewskiego pod znakiem zapytania. Wciąż nieznana jest data pochówku

Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 r. Artystę pożegnali w sieci nie tylko jego koleżanki i koledzy po fachu, ale przede wszystkim oddane grono fanów. Każdy bez wyjątku wspominał go jako życzliwego, niezwykle skromnego i ciepłego człowieka. I choć od tego dnia minął już ponad tydzień, fani jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów do dziś nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Wielu z nich chciałoby go pożegnać i uczestniczyć w pogrzebie, jednak na to muszą jeszcze trochę poczekać. Jak długo?