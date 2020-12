Pogrzeb Machalicy. Przejmujący list, wielki wieniec od prezydenta

Piotr Machalica zmarł w szpitalu MSWiA w Warszawie po walce z koronawirusem. Krystyna Jadnda, Artur Barciś oraz Cezary Żak byli jednymi z osób, które pożegnały aktora po jego śmierci. 18 grudnia w piątek odbyła się msza pożegnalna w stolicy Polski. Przyszło na nią wiele osób, ale nie wszyscy mogli wejść do kościoła .

Na mszy świętej, która odbyła się w miejscowości Blachownia, aktor Jerzy Gudejko odczytał w imieniu żony aktora wzruszający list. Dotyczył on ostatnich chwil przed śmiercią Machalicy. Kobieta wyraziła podziękowanie za to, że mogła odebrać ostatni telefon do swojego męża. Para zdążyła sobie wyznać miłość.