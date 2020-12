Wspominał Piotra Machalicę na antenie. "Nie mam słów, proszę mi wybaczyć"

Tomasz Rożek o trzeciej fali koronawirusa (WIDEO)

– COVID jest bezlitosny. Wiele osób było bliskich odejścia, ja też, Piotrkowi się nie udało. Nie mogę tego zrozumieć. Jeżeli umiera ktoś, kto jest bliski bardzo wielu ludziom - był przez nas kochany, to to ma jakąś większą siłę. Wszystko co się teraz mówi, jest banalne i bez sensu – powiedział Barciś.

Wspomniał o tym, co było najwspanialsze u Machalicy. – Był aktorem słuchającym, słuchał, co się do niego mówi. My, aktorzy, jesteśmy dość egoistyczni, Piotrek taki nie był. Zawsze patrzył w oczy, jak się do niego mówiło. Był autorem przekręcania mojego nazwiska, które zresztą bardzo lubię, "nie obarciś mnie tym". Nie mam słów, proszę mi wybaczyć – przyznał drżącym głosem.