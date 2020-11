Pojechała po zakupy. "Ludzka agresja i chamstwo"

Żona Piotra Rubika udała się w sobotę do warszawskiej Hali Mirowskiej, by zrobić zakupy. Jak zrelacjonowała, podjechała pod budynek i czekała na wolne miejsce parkingowe. Sytuacja, można by rzec, zupełnie normalna. Gdy zobaczyła, że jedna z osób właśnie zamierza zwolnić miejsce, przygotowała się do parkowania, włączając kierunkowskaz. Jednak ktoś postanowił zignorować zasady w tym momencie.