Pokazała roznegliżowane zdjęcie 15-latki. Teraz się tłumaczy

Agata Rubik (z domu Paskudzka) szybko wkroczyła do świata polskiego show-biznesu. Jako nastolatka zajmowała się modelingiem, choć nie zawsze uchodziła za piękność . Podczas wyborów Miss Polonia, gdy miała 18 lat, poznała swojego przyszłego męża Piotra Rubika. Para po 3 latach związku wzięła ślub.

Dziś 33-latka jest matką 11-letniej Heleny i 7-letniej Alicji. Obecnie głównie zajmuje ją prowadzenie domu i wychowanie dzieci, ale niekiedy lubi wracać wspomnieniami do czasów pracy jako modelka.

Największe metamorfozy gwiazd

Agata Rubik w środę opublikowała na swoim Instagramie swoje zdjęcie z jednej kampanii reklamowych sprzed lat. Przyznała, że miała na nim 15 lat. I prawdopodobnie nikogo by to nie zdziwiło, gdyby nie fakt, że modelka na zdjęciu jest topless i przykrywa swoje piersi ręką.

- Ja nie lubię złych emocji, sama staram się być pozytywna na co dzień i zarażać tą pozytywną energią, z resztą za dużo mamy negatywnych informacji i złych emocji wokoło, dlatego bardzo was proszę, nie doszukujcie się tego co złe, myślcie pozytywnie, trzymajcie się ciepło i zdrowo - zakończyła.