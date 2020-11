Pokazała Laurę. Internauci zachwyceni dzieckiem Lewandowskich

Anna Lewandowska należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Gwiazda dzieli się z fanami nie tylko momentami ze swojego życia zawodowego . Równie chętnie pokazuje, jak spędza wolny czas.

Anna Lewandowska pochwaliła się Laurą

Tak jest i tym razem. Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem ze swoją młodszą córką, Laurą. Trenerka opatrzyła je również krótkim opisem. "Nasza Calineczka. Laurka, już prawie pół roku z nami" - czytamy we wpisie gwiazdy.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Fani zwrócili uwagę na to, że córka Ani i Roberta jest już coraz starsza. "Juz? Jak ten czas leci. Jeszcze trochę, a Klara będzie uczyła siostrę burpees" - zażartowała jedna z fanek. "Czas leci nieubłaganie, a przy dzieciach najbardziej to widać" - napisała inna internautka. Jedna z komentujących zwróciła również uwagę na to, że Laura jest już coraz większa: "rośnie tak szybko".