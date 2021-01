Natalia Siwiec namiętnie całuje męża. Pokazała fanom zdjęcie

Natalia Siwiec należy do grona gwiazd, które chętnie pokazują fanom, co dzieje się u nich w życiu. Celebrytka chwali się, jak wygląda jej życie codzienne i zawodowe. Na jej profilu nie brakuje również romantycznych zdjęć z mężem i uroczych fotografii z ich córeczką.

Natalia Siwiec całuje męża. Pokazała romantyczne zdjęcie

Pod wpisem pojawiła się masa komentarzy. Fani byli zachwyceni. "Cieszę się waszym szczęściem. Bardzo miło na was patrzeć" - napisała jedna z internautek. "Ależ miło się na was patrzy. Piękni jesteście" - dodała kolejna. "Cudownie na was patrzeć. Jesteście tak pozytywnymi osobami. Gratuluję tej miłości. Pielęgnujcie ją każdego dnia" - wyznała inna osoba.