Pokazała się w czerwonym bikini. "Pięknie wyglądasz w tym stroju"

Anna Wendzikowka uwielbia podróżować. Co prawda w czasie pandemii koronawirusa wyjazdy są nieco trudniejsze, jednak gwiazdy udowadniają, że jeśli człowiek chce wyjechać pod palmy, to żaden wirus mu nie przeszkodzi. Wendzikowska wybrała jeden z ulubionych celebryckich kierunków. Razem z córkami wybrała się do Dubaju.