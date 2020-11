Zdjęcia ze szpitala wywołały burzę. Piosenkarz ich nie chciał

Chrissy Teigen pod koniec września trafiła do szpitala, gdyż od dłuższego czasy miała nieustające krwawienie. Fani obawiali się o jej ciążę. Modelka oznajmiła, że jest pod opieką świetnych lekarzy i czuje się dobrze. Zaledwie kilka dni później świat obiegła wiadomość, że poroniła. Lekarze walczyli o utrzymanie ciąży, ale nic nie dało się zrobić.

Harry i Meghan spodziewają się dziecka? Wiele na to wskazuje

- Najbardziej szaloną rzeczą w poronieniu jest to, że nie odchodzisz z niczym, masz tę pustkę, Chcieliśmy zrobić zdjęcia, żebyśmy mieli coś do zapamiętania – dodał piosenkarz.

Teigen była gotowa na wywiad w telewizji, co wcale nie oznacza, że pogodziła się z losem.

- Pozwalam sobie na odczuwanie całkowitego żalu. Każdy dzień jest inny, więc kiedy ludzie pytają mnie, jak się czuję, zawsze mówię: "Dzisiaj jest OK" – wyznała modelka. I podkreśliła, że swoją obecnością i zdjęciami po poronieniu chciała dać siłę i nadzieję innym rodzicom, którzy są w takiej samej sytuacji.

Gwiazdorska para ma już 2-letniego synka Milesa i 4-letnią córkę Lunę. Małżeństwem są od 2013 r., ale znają się o wiele dłużej. John spotkał Chrissy na planie teledysku do jego piosenki "Stereo" w 2006 r. Po czterech latach nieformalnego związku piosenkarz poprosił modelkę o rękę, ale ceremonię nad włoskim jeziorem Como zorganizowali dopiero trzy lata później.

John Legend to 41-letni piosenkarz, który ma na swoim koncie sześć studyjnych albumów (najnowszy "Bigger Love" ukazał się w czerwcu) i współpracę z takimi gwiazdami jak Kanye West, Jay-Z czy Michael Jackson.

Chrissy Teigen to 34-letnia modelka znana z magazynu "Sports Illustrated" i programów telewizyjnych typu "The Voice" czy "America's Next Top Model".